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Калуцкий Евгений Александрович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Военная награда
20.03.1970
Воинское звание: капитан тех. сл. Кто наградил: Чехословакия, МНО ЧССР Наименование награды: Медаль «За укрепление дружбы по оружию» III степени - бронза Номер документа: 3
Смерть
Неизвестно
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