Калуцкий Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
20.03.1970
Воинское звание: капитан тех. сл. Кто наградил: Чехословакия, МНО ЧССР Наименование награды: Медаль «За укрепление дружбы по оружию» III степени - бронза Номер документа: 3
Смерть
Неизвестно