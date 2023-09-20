Лысак (Савченко) дарья андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак (Савченко) дарья андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Лысак павел иванович

Отец ребёнка: Лысак иван владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко ольга ивановна

Отец ребёнка: Лысак иван владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махно нина ивановна

Отец ребёнка: Лысак иван владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысак иван владимирович

Смерть
Неизвестно
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