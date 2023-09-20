Лысак (Савченко) дарья андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1926
Сын: Лысак павел иванович
Отец ребёнка: Лысак иван владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко ольга ивановна
Отец ребёнка: Лысак иван владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махно нина ивановна
Отец ребёнка: Лысак иван владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно