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Яков Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.02.1860

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ленков Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Фекла

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленков Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Фекла

Смерть
21.02.1860
Вишняково, Богородский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Бисерово, Богородский, Московская область
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