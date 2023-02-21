Яков Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.02.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Дмитриев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла
Смерть
21.02.1860
Похороны
Неизвестно
Бисерово, Богородский, Московская область