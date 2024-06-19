Белов Корнил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Корнил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Егор Корнилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1802

Сын: Белов Ермолай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1803

Сын: Белов Иоанн Корнилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1807

Сын: Белов Никита Корнилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1810

Дочь: (Белова) Ирина

Мать ребёнка: не указана

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