Белов Корнил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Егор Корнилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1802
Сын: Белов Ермолай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1803
Сын: Белов Иоанн Корнилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1810
Дочь: (Белова) Ирина
Мать ребёнка: не указана