Малютина Аграфена (Агриппина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Малютин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Сын: Малютин Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Сын: Малютин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Сын: Малютин Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Сын: Малютин Иродион Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич
Сын: Малютин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич