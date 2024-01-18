Малютина Аграфена (Агриппина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Аграфена (Агриппина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Малютин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Малютин Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Малютин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Малютин Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Малютин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.1870 ст.

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1878 ст.

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1878 ст.

Сын: Малютин Иродион Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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