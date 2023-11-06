Лабецкая (Гамова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабецкая (Гамова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1959

Отец: Гамов Павел Афанасьевич

Мать: Гамова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.11.1982

Дочь: Лабецкая Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Лабецкий Юрий Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.09.1984

Сын: Лабецкий Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Лабецкий Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
02.03.1989

Дочь: Лабецкая Елизавета Юрьевна

Отец ребёнка: Лабецкий Юрий Леонидович

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