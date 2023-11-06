Лабецкая (Гамова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1959
Отец: Гамов Павел Афанасьевич
Мать: Гамова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.11.1982
Дочь: Лабецкая Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Лабецкий Юрий Леонидович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.09.1984
Отец ребёнка: Лабецкий Юрий Леонидович
Рождение ребёнка
02.03.1989
Дочь: Лабецкая Елизавета Юрьевна
Отец ребёнка: Лабецкий Юрий Леонидович