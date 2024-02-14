Мурзагулов Ишмухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Ишмухамет

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Муллагулов Мурзагул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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