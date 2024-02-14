Мурзагулов Ишмухамет
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Муллагулов Мурзагул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзагулов Ахметкерей Ишмухаметович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно