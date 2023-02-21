Гуселетов Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Гуселетов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1818
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область