Гуселетов Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Семен Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Гуселетов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Гуселетов Карп Семенович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1818
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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