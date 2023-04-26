Феврония Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев
Рождение ребёнка
28.10.1881
Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васильев Петр Иванов
Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Родион?
Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий?
Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев