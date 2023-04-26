Феврония Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Васильев Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев

Рождение ребёнка
28.10.1881

Сын: Васильев Козьма Иванов

Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Васильев Петр Иванов

Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Родион?

Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий?

Отец ребёнка: Васильев Иван Евстигнеев

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