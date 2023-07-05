Матрена Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Роман Гаврилов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Тимофей Романов
Отец ребёнка: Роман Гаврилов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ефимия Романова
Отец ребёнка: Роман Гаврилов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никита Романов
Отец ребёнка: Роман Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1816