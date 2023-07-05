Матрена Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Романов Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Роман Гаврилов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Тимофей Романов

Отец ребёнка: Роман Гаврилов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ефимия Романова

Отец ребёнка: Роман Гаврилов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Никита Романов

Отец ребёнка: Роман Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1816
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