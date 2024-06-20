Алексеева Жена Лариона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807 ст.
Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1809 или 1813 ст.
Дочь: Попова (Алексеева) Марина Ларионовна
Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Алексеев Павел Ларионович
Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алексеев Евдоким Ларионович
Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович
Смерть
1817