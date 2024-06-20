Алексеева Жена Лариона Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеева Жена Лариона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Ларион Петрович

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Алексеев Ефим Ларионович

Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1809 или 1813 ст.

Дочь: Попова (Алексеева) Марина Ларионовна

Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Алексеев Павел Ларионович

Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Алексеев Евдоким Ларионович

Отец ребёнка: Алексеев Ларион Петрович

Смерть
1817

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