z Velhartic (z Újezdce) Ofka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиz Velhartic (z Újezdce) Ofka

z Velhartic (z Újezdce) Ofka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1375

Дочь: Von Wartenberg Johanna

Отец ребёнка: Herštejnsky Z Velhartic Bušek z

Of,Velhartice,Susice,Czechoslovakia
Смерть
Неизвестно
293 01 řepov, Central Bohemian Region Czechia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close