z Velhartic (z Újezdce) Ofka
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1375
Дочь: Von Wartenberg Johanna
Отец ребёнка: Herštejnsky Z Velhartic Bušek z
Of,Velhartice,Susice,Czechoslovakia
Смерть
Неизвестно
293 01 řepov, Central Bohemian Region Czechia