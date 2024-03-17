Стрельченя- Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельченя- Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельченя Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.07.2010

Дочь: Стрельченя Ангелина Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрельченя Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.2015

Сын: Стрельченя Богдан Дмитриевич

Отец ребёнка: Стрельченя Дмитрий Григорьевич

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