Стрельченя- Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.2010
Дочь: Стрельченя Ангелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрельченя Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.2015
Сын: Стрельченя Богдан Дмитриевич
Отец ребёнка: Стрельченя Дмитрий Григорьевич