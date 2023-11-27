Прохор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Прохорович

Мать ребёнка: Варвара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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