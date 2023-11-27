Прохор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Прохорович
Мать ребёнка: Варвара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно