Елисеева Матрена Акинфиевна(Окифьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Матрена Акинфиевна(Окифьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

28.09.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
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Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения вычислен как дата смерти из метрической книги 28.09.1879. В метрической книге указано, что умерла в возрасте 50 лет. в то же время в ревизской сказке от 1858 года указано, что в 1858 году... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Елисеев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Елисеев Терентий Данилович

в ревизской сказке от 1858 года указано, что ему 34 года. то есть, год рождения 1849. В ревизской сказке от 1850 года указан точный год рождения 1848
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Терентий Данилович

Смерть
28.09.1879 ст.
1879 г. Об умерших лист Счет умер-ших Месяц и день Звание, имя, отчество и фамилия умершаго Лета умер-шаго смер-ти по-гре-бения 266 об. - 32 Сентябрь Деревни Спирина крестьянина Терентия Данилова ... Показать все
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