Елисеева Матрена Акинфиевна(Окифьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти28.09.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения вычислен как дата смерти из метрической книги 28.09.1879. В метрической книге указано, что умерла в возрасте 50 лет. в то же время в ревизской сказке от 1858 года указано, что в 1858 году... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Елисеев Терентий Данилович
в ревизской сказке от 1858 года указано, что ему 34 года. то есть, год рождения 1849. В ревизской сказке от 1850 года указан точный год рождения 1848
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1879 ст.
1879 г. Об умерших лист Счет умер-ших Месяц и день Звание, имя, отчество и фамилия умершаго Лета умер-шаго смер-ти по-гре-бения 266 об. - 32 Сентябрь Деревни Спирина крестьянина Терентия Данилова ... Показать все