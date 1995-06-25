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Мельников Сергей Михайлович

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

20.06.1926

Дата смерти

25.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1926

Отец: Мельников Михаил Ефимович

Мать: Мельникова (Черных) София Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)

Рождение ребёнка
02.10.1951

Дочь: Казанцева (Мельникова) Альбина

Мать ребёнка: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.?.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
25.06.1995
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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