Мельников Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.06.1926
Дата смерти25.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1951
Дочь: Казанцева (Мельникова) Альбина
Мать ребёнка: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)
Рождение ребёнка
04.?.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)
Рождение ребёнка
21.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)
Смерть
25.06.1995