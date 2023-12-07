Коничев Федор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коничев Федор Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

10.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: Коничев Иосиф

Мать: Коничева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.07.1883

Сын: Коничев Степан Федорович

Мать ребёнка: Коничева Анна Степановна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Коничев Александр Федорович

Мать ребёнка: Коничева Анна Степановна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коничева Анна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.08.1911
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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