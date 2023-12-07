Коничев Федор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смерти10.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: Коничев Иосиф
Мать: Коничева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.07.1883
Мать ребёнка: Коничева Анна Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Коничев Александр Федорович
Мать ребёнка: Коничева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коничева Анна Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1911