Лебедева Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1978
Дочь: Лазарева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Валентинович
Деревня Таширово Нарофоминского района
Рождение ребёнка
13.03.1984
Дочь: Дадон Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно