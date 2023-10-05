Лебедева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1978

Дочь: Лазарева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Валентинович

Деревня Таширово Нарофоминского района
Рождение ребёнка
13.03.1984

Дочь: Дадон Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Валентинович

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