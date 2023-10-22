Курдюков Николай Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курдюков Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курдюков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Курдюкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курдюкова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Курдюкова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курдюкова Елена
Смерть
Неизвестно