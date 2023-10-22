Курдюков Николай Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдюков Николай Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курдюков Афонасий

Мать: Аристова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курдюков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Курдюкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курдюкова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Курдюкова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курдюкова Елена

Смерть
Неизвестно
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