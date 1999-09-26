Алесенко Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алесенко Юрий Михайлович

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Место рождения

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

29.04.1942

Дата смерти

26.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
26.09.1999
Тула, город Тула, Тульская область
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