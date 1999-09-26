Алесенко Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.04.1942
Дата смерти26.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
26.09.1999
Тула, город Тула, Тульская область