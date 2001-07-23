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Большаков Виталий Николаевич

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1932

Дата смерти

23.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932

Отец: Большаков Николай Егорович

Мать: Большакова Александра Васильевна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1949

Сын: Большаков Леонид Витальевич

Мать ребёнка: Большакова Нина

Рождение ребёнка
07.11.1954

Сын: Большаков Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Большакова Нина

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1957

Дочь: Большакова Любовь Витальевна

Мать ребёнка: Большакова Нина

Рождение ребёнка
26.05.1961

Сын: Большаков Александр Витальевич

Мать ребёнка: Большакова Нина

Рождение ребёнка
07.08.1962

Дочь: Большакова Надежда Витальевна

Мать ребёнка: Большакова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Нина

Смерть
23.07.2001
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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