Большаков Виталий Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1932
Дата смерти23.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932
Рождение ребёнка
19.02.1949
Сын: Большаков Леонид Витальевич
Мать ребёнка: Большакова Нина
Рождение ребёнка
07.11.1954
Сын: Большаков Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Большакова Нина
Рождение ребёнка
09.09.1957
Дочь: Большакова Любовь Витальевна
Мать ребёнка: Большакова Нина
Рождение ребёнка
26.05.1961
Сын: Большаков Александр Витальевич
Мать ребёнка: Большакова Нина
Рождение ребёнка
07.08.1962
Дочь: Большакова Надежда Витальевна
Мать ребёнка: Большакова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Нина
Смерть
23.07.2001