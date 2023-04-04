Чекменев Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1915
Жена: Чекменева Мария Ивановна
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Барская Московка, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Смерть
Неизвестно