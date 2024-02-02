Блинова Мария Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Найдена запись в метрической книге на 1903г. Холмогойская Петропавловская церковь (Холмогой, Балаганский уезд).
Рождение ребёнка
15.10.1905
Дочь: Нелюбина Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Нелюбин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.08.1907
Сын: Нелюбин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Нелюбин Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно