Блинова Мария Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Мария Хрисанфовна

Блинова Мария Хрисанфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Муж: Нелюбин Тимофей Алексеевич

Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Найдена запись в метрической книге на 1903г. Холмогойская Петропавловская церковь (Холмогой, Балаганский уезд).
Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: Нелюбина Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Нелюбин Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.08.1907

Сын: Нелюбин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Нелюбин Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close