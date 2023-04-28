Полунина (Полунина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Полунина) Тамара Васильевна

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Место рождения

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Между 30.12.1917 и 08.01.1918

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 30.12.1917 и 08.01.1918

Отец: Полунин Василий Иванович

Мать: Полунина Анна Ивановна

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Образование
С 1939 по 1948
Moscow, Russia
Полиграфический институт, заочно
Работа или профессия
С 1941
Аэропорт Тушино
Волнонаемная
Бракосочетание
19.02.1942

Муж: Ноткин Евгений Борисович

Московская область, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ноткин Евгений Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1947
Подольск, Подольск, Московская область
Типография Подольский рабочий
Работа или профессия
1950
Shcherbinka, Moscow, Russia
Типография ГУЛага
Работа или профессия
С 1963
Главполиграфпром
Работа или профессия
1973
Moscow, Russia
Комитет по печати
Работа или профессия
Между 1973 и 1980
Главполиграф пром
старший экономист
Смерть
2010
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