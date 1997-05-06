Теремязева (Масленникова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теремязева (Масленникова) Нина Михайловна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

10.01.1928

Дата смерти

06.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928

Отец: Масленников Михаил

Мать: Масленникова Анна Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.01.1957

Дочь: Нестеренко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Теремязев Михаил Никифорович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теремязев Михаил Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
06.05.1997
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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