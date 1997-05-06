Теремязева (Масленникова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.01.1928
Дата смерти06.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928
Отец: Масленников Михаил
Рождение ребёнка
14.01.1957
Дочь: Нестеренко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Теремязев Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1997