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Бессонова (Наумова) Ирина Александровна
Бессонова (Наумова) Ирина Александровна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
22.03.1989
Пол
Женский
Отец
Наумов Александр Юрьевич
1961 г.р.
Мать
Наумова (Андрианова) Елена Владимировна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989
Отец:
Наумов Александр Юрьевич
Мать:
Наумова Елена Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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