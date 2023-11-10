Бессонова (Наумова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Наумова) Ирина Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989

Отец: Наумов Александр Юрьевич

Мать: Наумова Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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