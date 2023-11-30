Нурутдинов Рустам Раимович
Место рождения
Дата рождения29.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1965
Место жительства
?.05.1967
Кукмор, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Откуда: г. Буинск, : пгт Кукмор
Место жительства
?.08.1972
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Откуда: пгт Кукмор, : г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 45 а, кв. 6
Бракосочетание
24.07.1993
Рождение ребёнка
20.07.1994
Сын: Нурутдинов Ильяс Рустамович
Мать ребёнка: Галиуллина Лилия Фаязовна
Рождение ребёнка
27.10.1995
Дочь: Нурутдинова Диляра Рустамовна
Мать ребёнка: Галиуллина Лилия Фаязовна
Место жительства
?.09.1998
Откуда: 30/08-165, : 2/20-54
Место жительства
07.10.2000
Откуда: 2/20-54, : 28/01-604
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург