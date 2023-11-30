Нурутдинов Рустам Раимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНурутдинов Рустам Раимович

Нурутдинов Рустам Раимович

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1965

Отец: Нурутдинов Раим Карамович

Мать: Рахимова Зайтуна Мужиповна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
?.05.1967
Кукмор, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Откуда: г. Буинск, : пгт Кукмор
Место жительства
?.08.1972
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Откуда: пгт Кукмор, : г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 45 а, кв. 6
Бракосочетание
24.07.1993

Жена: Галиуллина Лилия Фаязовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1994

Сын: Нурутдинов Ильяс Рустамович

Мать ребёнка: Галиуллина Лилия Фаязовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1995

Дочь: Нурутдинова Диляра Рустамовна

Мать ребёнка: Галиуллина Лилия Фаязовна

Место жительства
?.09.1998
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Откуда: 30/08-165, : 2/20-54
Место жительства
07.10.2000
Откуда: 2/20-54, : 28/01-604
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close