Перова (Маркова) Зоя Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Маркова) Зоя Фёдоровна

Место рождения

Партизанск, Партизанский, Приморский край

Дата рождения

15.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913

Отец: Марков Фёдор Николаевич

Мать: Маркова Клавдия Петровна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Бережная Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Перов Михаил Осиплвич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпунтенко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шпунтенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпунтенко Иван

Смерть
Неизвестно
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