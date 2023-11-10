Перова (Маркова) Зоя Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913
Отец: Марков Фёдор Николаевич
Мать: Маркова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Бережная Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Перов Михаил Осиплвич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шпунтенко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Шпунтенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпунтенко Иван
Смерть
Неизвестно