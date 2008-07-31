Буянова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1963
Сын: Буянов Иван Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венгер Анна Константиновна
Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Александр Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2008