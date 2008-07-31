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Буянова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1963

Сын: Буянов Иван Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венгер Анна Константиновна

Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Александр Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Константин Владимирович

Смерть
31.07.2008
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