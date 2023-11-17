Батракова Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1967
Сын: Батраков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Батраков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розовская Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно