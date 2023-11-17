Батракова Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатракова Валентина Ефимовна

Батракова Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1967

Сын: Батраков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Батраков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розовская Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close