Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Синицын Владимир Иванович
Синицын Владимир Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1987
Пол
Мужской
Отец
Синицын Иван Павлович
1912 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Синицын Иван Павлович
Мать: не указана
Смерть
1987
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия