Синицын Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Синицын Иван Павлович

Мать: не указана

Смерть
1987
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