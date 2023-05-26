Митюшкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюшкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюшкин Андриян Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каташ Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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