Шамашов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамашов Коля
Мать ребёнка: Шамашова Шура Александра-Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребус Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Шамашова Шура Александра-Михайлова
Смерть
Неизвестно