Кривощёков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1985
Дочь: Кривощёкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Горкунова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривощёков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Горкунова Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно