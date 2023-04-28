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Гордиков Александр Сергеевич

Место рождения

Азов, город Азов, Ростовская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

01.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гордиков Сергей

Мать: не указана

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Долорес Александровна

Мать ребёнка: Какунина Зоя Васильевна

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Какунина Зоя Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
01.09.1942
Тамань, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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