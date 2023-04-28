Гордиков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти01.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гордиков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Долорес Александровна
Мать ребёнка: Какунина Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Какунина Зоя Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1942
Тамань, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край