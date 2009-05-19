Зотова (Саломатова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения06.04.1916
Дата смерти19.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.03.1916
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Воспреемник - Анна Васильева Паиор. Таинство совершал в Ярославской градской Ильинской церкви протоиерей Николай Пятницкий с дьяконом Леонидом Озерским. (ГАЯО ф.230, оп.11, д. 520 а, лист 410 об-411,... Показать все
Рождение
06.04.1916
Рождение ребёнка
27.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
1946
Смерть
19.05.2009