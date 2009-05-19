Зотова (Саломатова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотова (Саломатова) Елена Александровна

Зотова (Саломатова) Елена Александровна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

06.04.1916

Дата смерти

19.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.03.1916
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Воспреемник - Анна Васильева Паиор. Таинство совершал в Ярославской градской Ильинской церкви протоиерей Николай Пятницкий с дьяконом Леонидом Озерским. (ГАЯО ф.230, оп.11, д. 520 а, лист 410 об-411,... Показать все
Рождение
06.04.1916

Отец: Саломатов Александр Иванович

Мать: Саломатова Елизавета Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
1946

Муж: Зотов Сергей Николаевич

Смерть
19.05.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close