Столбов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбов ?

Столбов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Столбов Ларион Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Столбов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Столбов Терентий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Столбов Егор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Столбов Максим Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Устинья Меркурьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Столбов Наум Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Давид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Парфен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Спиридон

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close