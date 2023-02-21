Столбов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Столбов Ларион Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Столбов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Столбов Терентий Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Столбов Максим Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Устинья Меркурьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Столбов Наум Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Давид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Парфен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Спиридон
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область