Урманцев Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманцев Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1988

Сын: Урманцев Расиль Рамильевич

Мать ребёнка: Урманцева Эльмира Сабировна

Рождение ребёнка
22.09.1990

Дочь: Урманцева Зиля Рамильевна

Мать ребёнка: Урманцева Эльмира Сабировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урманцева Эльмира Сабировна

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