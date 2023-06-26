Урманцев Рамиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1988
Сын: Урманцев Расиль Рамильевич
Мать ребёнка: Урманцева Эльмира Сабировна
Рождение ребёнка
22.09.1990
Дочь: Урманцева Зиля Рамильевна
Мать ребёнка: Урманцева Эльмира Сабировна
Бракосочетание
Неизвестно