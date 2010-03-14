Прийма Арина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийма Арина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2010

Отец: не указан

Мать: Прийма Татьяна Евгеньевна

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