Рыдзелева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1879 по 1882
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рыдзелев Александр Петрович
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Рыдзелева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Милаева Мария Петровна
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Рождение ребёнка
23.10.1891
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Восприемники: казак Аким Иванович Коптев и казачка Агафья Ивановна Чернышкова
Рождение ребёнка
08.10.1893
Дочь: Рыдзелева Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Восприемники: мещанин г. Ростова Иван Янпольцев и девица казачка Марфа Антоновна Примина
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Рождение ребёнка
03.07.1897
Дочь: Рыдзелева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Восприемники: казак Георгий Стефанович барышников и казачка девица Дарья Михайловна Смольникова
Рождение ребёнка
18.04.1900
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Восприемники: урядник Евсей Иванович Чернышков и дочь казака девица Евгения Семеновна Буцанова
Рождение ребёнка
20.03.1902
Сын: Рыдзелев Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович
Восприемники: вахмистр Михаил Петрович холодняков и Ростовская мещанка Варвара Малахиевна Захарченко
Смерть
Неизвестно