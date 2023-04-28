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Рыдзелева Мария Ивановна

Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
С 1879 по 1882

Муж: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Рыдзелев Александр Петрович

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Рыдзелева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Милаева Мария Петровна

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.10.1891

Сын: Рыдзелев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Аким Иванович Коптев и казачка Агафья Ивановна Чернышкова
Рождение ребёнка
08.10.1893

Дочь: Рыдзелева Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: мещанин г. Ростова Иван Янпольцев и девица казачка Марфа Антоновна Примина
Рождение ребёнка
1895

Сын: Рыдзелев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Рыдзелева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Георгий Стефанович барышников и казачка девица Дарья Михайловна Смольникова
Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Рыдзелев Семен Петрович

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: урядник Евсей Иванович Чернышков и дочь казака девица Евгения Семеновна Буцанова
Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Рыдзелев Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Рыдзелев Петр Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: вахмистр Михаил Петрович холодняков и Ростовская мещанка Варвара Малахиевна Захарченко
Смерть
Неизвестно
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