Соловьев Алекандр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти04.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
01.02.1961
Рождение ребёнка
01.02.1961
Рождение ребёнка
30.11.1964
Рождение ребёнка
04.07.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1980