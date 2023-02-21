Соловьев Алекандр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Алекандр Иванович

Соловьев Алекандр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

04.03.1980

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Соловьев Иван Поликарпович

Мать: Соловьева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
30.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
04.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Нина Григорьевна

Смерть
04.03.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close