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Агеев Иван Федорович

Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

23.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
19.01.1896 ст.

Жена: Агеева Пелагея Григорьевна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Призыв на военную службу
1914
Ранение
20.01.1915
Гумино, Польша
Арест
08.09.1937
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Осудивший орган: Тройка при УНКВД по Омской обл. Статья: 58, п. 10 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел)
Смерть
23.09.1937
Омск, город Омск, Омская область
Расстрел
Реабилитация осужденного
16.11.1956
Омск, город Омск, Омская область
Реабилитирующий орган: президиумом Омского облсуда Основания реабилитации: за недостаточностью собранных улик для предания суду. Архивное дело: (П-3479)
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