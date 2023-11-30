Агеев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти23.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1896 ст.
Призыв на военную службу
1914
Ранение
20.01.1915
Гумино, Польша
Арест
08.09.1937
Осудивший орган: Тройка при УНКВД по Омской обл. Статья: 58, п. 10 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел)
Смерть
23.09.1937
Расстрел
Реабилитация осужденного
16.11.1956
Реабилитирующий орган: президиумом Омского облсуда Основания реабилитации: за недостаточностью собранных улик для предания суду. Архивное дело: (П-3479)