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- Зиновья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Бакулин Иван' Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1833 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1836 ст.

Дочь: Бакулина Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1837 ст.

Сын: Бакулин Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1840 ст.

Дочь: Бакулина Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1843 ст.

Сын: Бакулин Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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