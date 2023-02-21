- Зиновья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Бакулин Иван' Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.07.1833 ст.
Дочь: Бакулина Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.02.1836 ст.
Дочь: Бакулина Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.05.1837 ст.
Сын: Бакулин Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.05.1840 ст.
Дочь: Бакулина Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.06.1843 ст.
Сын: Бакулин Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бакулин Лаврентий Сергеевич
Смерть
Неизвестно