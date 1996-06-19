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Телюков Виктор Алексеевич

Место рождения

п. Алексеево-Орловка, Шахтерский район, Сталинская область

Дата рождения

29.05.1957

Дата смерти

19.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Телюков Ярослав Викторович

Мать ребёнка: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна

Рождение
29.05.1957

Отец: Телюков Алексей Никифорович

Мать: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Бракосочетание
1979

Жена: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна

Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Телюков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна

Смерть
19.06.1996

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