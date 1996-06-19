Телюков Виктор Алексеевич
Место рожденияп. Алексеево-Орловка, Шахтерский район, Сталинская область
Дата рождения29.05.1957
Дата смерти19.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Телюков Ярослав Викторович
Мать ребёнка: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна
Рождение
29.05.1957
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
15.02.1980
Сын: Телюков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна
Смерть
19.06.1996