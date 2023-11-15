Doubrovskaya (Дубровская) (Chabovskaya (Чабовская)) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Doubrovskaya (Дубровская) (Chabovskaya (Чабовская)) Любовь

Место рождения

Свентица, Беларусь

Дата рождения

17.04.1892

Дата смерти

11.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1892

Отец: Chabovsky (чабовский) Евстафий

Мать: Chabovsky (чабовская) Ирина Семеновна

Свентица, Беларусь
Рождение ребёнка
13.08.1920

Сын: Doubrovskii (дубровский) Вячеслав

Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Сергей

г. Кашира
Рождение ребёнка
21.11.1922

Сын: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Сергей

Богословское, Ясногорский район, Тульская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
14.12.1923

Дочь: Martynenko (мартыненко) Нина

Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Сергей

С.Богословское Тульская губерния
Смерть
11.03.1987
москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
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