Doubrovskaya (Дубровская) (Chabovskaya (Чабовская)) Любовь
Место рожденияСвентица, Беларусь
Дата рождения17.04.1892
Дата смерти11.03.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1892
Свентица, Беларусь
Рождение ребёнка
13.08.1920
Сын: Doubrovskii (дубровский) Вячеслав
Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Сергей
г. Кашира
Рождение ребёнка
21.11.1922
Сын: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич
Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Сергей
Богословское, Ясногорский район, Тульская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
14.12.1923
Дочь: Martynenko (мартыненко) Нина
Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Сергей
С.Богословское Тульская губерния
Смерть
11.03.1987
москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation