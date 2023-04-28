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Большаков Антон Силантьевич

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1746

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Большаков Силантий

Мать: не указана

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Большаков Осип Антонович

Мать ребёнка: Большакова Марина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Большаков Василий Антонович

Мать ребёнка: Большакова Марина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Большаков Матвей Антонович

Мать ребёнка: Большакова Марина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1813
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