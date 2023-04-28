Большаков Антон Силантьевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1813
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Большаков Силантий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Большакова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Большаков Василий Антонович
Мать ребёнка: Большакова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Большаков Матвей Антонович
Мать ребёнка: Большакова Марина Ивановна
Смерть
1813