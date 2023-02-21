Шевнин Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: Шевнин Федор Анисимович

Мать: не указана

Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Шевнина Семеноа Анисимовича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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