Шевнин Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: Шевнин Федор Анисимович
Мать: не указана
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Шевнина Семеноа Анисимовича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно