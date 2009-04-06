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Каримов Бари Валеевич

Место рождения

Россия, ТАССР, д. Савиново, Тельманский район

Дата рождения

29.06.1923

Дата смерти

06.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, ТАССР, д. Савиново, Тельманский район
Рождение ребёнка
09.04.1952

Сын: Каримов Ирек

Мать ребёнка: Каримова Сагадят

Берлек-Михайловка, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Сагадят

Альметьевск, ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Сагадят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Сагадят

Россия
Смерть
06.04.2009
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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