Каримов Бари Валеевич
Место рожденияРоссия, ТАССР, д. Савиново, Тельманский район
Дата рождения29.06.1923
Дата смерти06.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1952
Сын: Каримов Ирек
Мать ребёнка: Каримова Сагадят
Берлек-Михайловка, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Сагадят
Альметьевск, ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Сагадят
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Сагадят
Россия
Смерть
06.04.2009
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)