Овчинникова Параскева Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Параскева Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Овчинников Степан Феодоров

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Овчинников Фома Степанович

Отец ребёнка: Овчинников Степан Феодоров

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Овчинников Иван Степанович

Отец ребёнка: Овчинников Степан Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Степан Феодоров

Смерть
Неизвестно
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