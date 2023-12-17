Овчинникова Параскева Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Овчинников Степан Феодоров
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Овчинников Фома Степанович
Отец ребёнка: Овчинников Степан Феодоров
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Овчинников Иван Степанович
Отец ребёнка: Овчинников Степан Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно