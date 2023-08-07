Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1669
Отец: ???
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1674
Сын: Никифор Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Кондратий Никитич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно